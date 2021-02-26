Украина ведет переговоры с Израилем о получении вакцины Pfizer

Как объяснил собеседник, окончательных договоренностей еще нет, а переговоры еще продолжаются.

"Будет ли это платно или бесплатно пока нельзя сказать, поскольку эту информацию можно будет огласить только после того, когда будут заключены договора", - сказал источник.

По словам источника, информация о договоренностях, которую днем опубликовала одна из народных депутатов, "поставила под удар дальнейший ход переговоров".

"Надеемся, что дипломатам удастся сгладить эту ситуацию в течение нескольких дней", - добавил собеседник.