Україна до кінця року вже не повернеться до "зеленої" зони адаптивного карантину. "Жовтий" рівень епідемічної небезпеки почне діяти вже з 23 вересня.

За його словами, очікується, що поточна хвиля захворюваності на коронавірус за своїми характеристиками буде відповідати попередній хвилі.

"У нас не буде довгого плато, як ми спостерігаємо в Європі. Ми не очікуємо повернення до зеленого рівня в цьому році і очікуємо, що адаптивний карантин буде проявляти себе як під час весняної хвилі. Єдине, що ця хвиля потенційно може бути більшою за попередню", - зазначив Ганиченко.