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Україна вже вийшла на пік хвилі COVID. І проходить його без навантажень на стаціонари

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Полтава, Четвер 10 лютого 2022 17:15
Україна вже вийшла на пік хвилі COVID. І проходить його без навантажень на стаціонари Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Станом на сьогодні Україна вже вийшла на пік захворюваності в рамках нинішньої хвилі COVID-19. При цьому проходить її без серйозних навантажень на стаціонарну медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в Полтавській обласній державній адміністрації.

"На мою думку ми вже маємо пік захворюваності. Ми фіксуємо по 40 тисяч випадків на добу... Але стаціонарна медична допомога проходить цю хвилю без навантажень", - зазначив він.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 41 694 особи, найбільше нових випадків виявили в Одеській області та Києві.

Зазначимо, сьогодні Ляшко також виключив введення локдауну в Україні через поширення штаму коронавірусу "Омікрон", оскільки захворюваність зростає, але при цьому число госпіталізованих не збільшується.

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