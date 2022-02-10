Україна вже вийшла на пік хвилі COVID. І проходить його без навантажень на стаціонари

Станом на сьогодні Україна вже вийшла на пік захворюваності в рамках нинішньої хвилі COVID-19. При цьому проходить її без серйозних навантажень на стаціонарну медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в Полтавській обласній державній адміністрації.

"На мою думку ми вже маємо пік захворюваності. Ми фіксуємо по 40 тисяч випадків на добу... Але стаціонарна медична допомога проходить цю хвилю без навантажень", - зазначив він.