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Україна законтрактувала достатньо вакцин від COVID для всіх охочих, - Шмигаль

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 13:17
Україна законтрактувала достатньо вакцин від COVID для всіх охочих, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні Україна законтрактувала достатню кількість вакцин від COVID. Його вистачить, щоб до кінця 2021 року вакцинувати всіх бажаючих українців.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Між урядом і виробниками законтрактовано достатню кількість безпечних вакцин, щоб провакцинувати всіх бажаючих в цьому році. Ми говоримо про більшість дорослого населення України", - зазначив він.

Прем'єр підкреслив, що президент Володимир Зеленський підписав указ про створення національного плану імунопрофілактики. Він дозволить прискорити процес вакцинації українців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна домовилася про постачання 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу американської компанії Pfizer. Міністерство охорони здоров'я вважає, що перші партії приїдуть вже в найближчі місяці.

Крім того, до кінця травня Україна планує отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму COVAX. Загалом за цим механізмом виділять Україні 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

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