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Україна закриває кордон для Індії: кого пускатимуть і за яких умов

Новость на русском → Києва, П'ятниця 30 квітня 2021 09:37
Україна закриває кордон для Індії: кого пускатимуть і за яких умов Фото: головний санлікар України Віктор Ляшко(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Україна закриває кордон для Індії. При поверненні в Україну з цієї країни всі громадяни, в тому числі і українці, підлягають самоізоляції незалежно від результатів ПЛР-тесту.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що відповідне рішення набирає чинності з 2 травня.

"Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 з останніх 14 днів підлягають обов'язковій самоізоляції незалежно від наявності результатів ПЛР тесту", - заявив Ляшко.

Рішення про закриття кордону було прийнято у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Індії. Тут за останні дні ледь не щодня фіксують нові антирекорди за кількістю добових заражень. Так, днями в Індії підтвердили майже 361 тисячу нових заражень на добу. Такий сплеск захворюваності пов'язаний з мутацією коронавірусу.

Раніше директор Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк в коментарі РБК-Україна повідомляла, що індійський штам коронавірусу може призвести до значних труднощів у країні.

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