Україна закриває кордон для Індії: кого пускатимуть і за яких умов

Україна закриває кордон для Індії . При поверненні в Україну з цієї країни всі громадяни, в тому числі і українці, підлягають самоізоляції незалежно від результатів ПЛР-тесту.

"Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 з останніх 14 днів підлягають обов'язковій самоізоляції незалежно від наявності результатів ПЛР тесту", - заявив Ляшко.

Рішення про закриття кордону було прийнято у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Індії. Тут за останні дні ледь не щодня фіксують нові антирекорди за кількістю добових заражень. Так, днями в Індії підтвердили майже 361 тисячу нових заражень на добу. Такий сплеск захворюваності пов'язаний з мутацією коронавірусу.

Раніше директор Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк в коментарі РБК-Україна повідомляла, що індійський штам коронавірусу може призвести до значних труднощів у країні.