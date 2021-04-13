В Україні 11 680 нових COVID-випадків і більше 14 тисяч одужань

В Україні за минулу добу виявили 11 680 нових випадків коронавірусу . Найбільше нових заражень в Києві, Харківській та Львівській областях.

Про це свідчать дані карти РНБО .

За вчора померли від вірусу 457 людей та 14 019 пацієнтів одужали.

Разом з тим, у Києві вчора виявили різкий ріст COVID-випадків, за добу підтвердили 1503 заражень. У Харківській області - 904, у Львівській області - 838.

За весь час пандемії в Україні виявили 1 872 785 COVID-випадків, 37 758 смертей від вірусу та 1 430 234 одужань.

Таку інформацію підтвердив і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. На своїй сторінці у Facebook він вказав додаткову інформацію по ситуацію з COVID-19, станом на ранок 13 квітня.

За минулу добу госпіталізували 2 334 особи, а також зробили 83 975 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 38 684, методом ІФА - 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 26 007). За весь час пандемії в Україні зробили 8 716 400 ПЛР-тестів.