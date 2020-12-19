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В Україні 11 742 нових випадки коронавірусу і більше 13 тисяч одужавших

Автор: Анастасия Рокитна

Коронавірусом в Україні за минулу добу заразились 11 742 людини. Найбільше заражень у Києві, Одеській та Запорізькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Як він повідомив, за вчора здійснено 60 089 тестувань (зокрема методом ПЛР - 39 258, методом ІФА - 20 831).

Госпіталізували за добу 2865 людини, одужали 13 314 паціенти, 213 осіб померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.

З початку пандемії в Україні виявили 956 123 випадки COVID-19, з них 574 536 одужавших.

Нагадаємо, сьогодні в Україні набувають чинності додаткові обмеження карантину через коронавірус. Зокрема, нові заборони стосуються проведення масових заходів, сфери розваг і роботи закладів громадського харчування.

Під час жорсткого карантину 8-24 січня продовжить працювати громадський транспорт, продуктові магазини, салони краси (за попереднім записом), пошта, банки, АЗС.

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