В Україні 12 811 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу підтвердили 12 811 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 13 653 пацієнти.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Серед заражених 593 дитини і 572 медпрацівники. Всього за минулу добу провели 61 571 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 40 967, методом ІФА - 20 604.

Найбільше нових заражень виявили в Києві (1696), Одеській (1357), Запорізькій (807), Київської (785) та Львівській (721) областях.

З початку пандемії заразилися вже 885 039 осіб, померло - 14 998 (+243), одужали - 494 001. Активними хворими залишаються 391 038 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

При цьому в МОЗ повідомили, хто перший отримає вакцину проти коронавірусу в Україні. Є 9 основних груп.

Також РБК-Україна писало, що вакцинацію від COVID-19 в Україні будуть проводити за двома сценаріями - стаціонарно і за допомогою мобільних груп.

Відзначимо, в Україні з 8 по 24 січня планують посилити карантин. Таке рішення обумовлене прогнозами щодо зростання кількості хворих COVID-19.