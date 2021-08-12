В Україні 1247 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 1247 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 588 осіб; летальних випадків - 24; одужали - 1 039 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 22 049 осіб, методом ІФА - 8 735 осіб, експрес-тестами - 17 267 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, в НАН заявили, що у двох областях України найзагрозливіша ситуація з коронавірусом.
Раніше повідомлялось, що вчені прогнозують ріст числа добових COVID-випадків з наступного тижня.