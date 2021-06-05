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В Україні вже 15 регіонів відповідають показникам "зеленої" зони карантину

Автор: Инна Собора

В Україні, станом на ранок 5 червня, показникам "зеленої" зони карантину відповідають 15 регіонів. При цьому вся країна у "жовтій" зоні.

Про це свідчать дані із сайту МОЗ.

Ще у двох областях за минулу добу покращилась ситуація з коронавірусом. Донецька та Львівська область знизила коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Там він становить 4,6% і 4,4% відповідно.

Київ також позначено як регіон, що відповідає відповідає "зеленій" зоні карантину. Однак коефіцієнт нових випадків другий день поспіль становить рівно 5%.

Також близькі до "зеленої" зони показники в Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій областях.

Раніше Михайло Радуцький заявив, що на сьогодні в Україні фіксується значне зменшення нових випадків зараження коронавірусом. Тому у уряду є підстави послабити карантин в Україні.

РБК-Україна писало, що третя хвиля коронавірусної хвороби майже стихла. Епідеміологічна ситуація стабілізувалася на рівні серпня минулого року.

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