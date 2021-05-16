В Україні за добу 3 620 хворих на коронавірус, госпіталізували понад дві тисячі

За минулу добу, 15 травня, в Україні підтвердили 3 620 нових випадків коронавірусу. Водночас до лікарень вчора госпіталізували 2 208 хворих на коронавірус українців .

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на сторінці у Facebook .

Крім того, в суботу в Україні 6 164 людини вакцинували від COVID-19, а загальна кількість щеплених зросла до 939 238 людей.

Вчора лабораторні центри здійснили 38 911 тестувань на коронавірус: методом ПЛР - 17 389, методом ІФА - 3 848, експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17 674.

Вчора в Україні зафіксували 133 смерті хворих на коронавірус. Водночас від коронавірусу за минулу добу одужав 7 921 пацієнт.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 травня, в Україні коронавірус підтвердили у майже 7 тисяч українців. Найбільша кількість нових хворих була зафіксована у Києві та Харківській області.

Крім того, як розповів головний державний санлікар Віктор Ляшко, МОЗ готується до нової хвилі коронавірусу в Україні. Очікується, що нова хвиля прийде в Україну в осінньо-зимовий період.