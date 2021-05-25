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В Україні 2608 нових випадків коронавірусу

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Київ, Вівторок 25 травня 2021 08:15
В Україні 2608 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 2608 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Львівській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу заразились 8129 дітей та 76 медпрацівників, госпіталізували 854 осіб, померли 249 пацієнтів, а одужали 17 504 осіб.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР - 23 440 осіб,
  • методом ІФА - 12 650 осіб,
  • експрес-тестами - 16 189 особа.

В Україні 2608 нових випадків коронавірусу

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 186 463 особи, одужали 1 975 064 особи, померли - 49 685.

Нагадаємо, голова ВООЗ прогнозує появу нового смертоносного вірусу.

Раніше спецпосланець ВООЗ по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період".

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