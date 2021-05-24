ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мінімум від початку року. В Україні 1334 нових випадки коронавірусу

Новость на русском →
Київ, Понеділок 24 травня 2021 08:09
Мінімум від початку року. В Україні 1334 нових випадки коронавірусу Фото: в Україні мінімум випадків COVID-19 від початку року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 1334 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві.

Про це свідчать дані карти РНБО.

За минулу добу:

  • госпіталізували 1 019 осіб;
  • померли 68 пацієнтів;
  • одужали 6 999 осіб.

Мінімум від початку року. В Україні 1334 нових випадки коронавірусу

За добу зробили 8 684 ПЛР-тести, 1 462 ІФА-тести, 5 951 експрес-тест. Це мінімальна кількість зроблених тестів на коронавірус з початку року.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 183 855 осіб; одужали 1 957 560 осіб; померли - 49 436.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Нагадаємо, в Україні одна область залишається в "помаранчевій" зоні карантину.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про можливу поставку вакцин від COVID провідної компанії з США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус COVID-19
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19