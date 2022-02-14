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COVID йде на спад. Ляшко заявив про стабілізацію ситуації на тиждень раніше

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 09:57
COVID йде на спад. Ляшко заявив про стабілізацію ситуації на тиждень раніше Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні вперше за останній місяць почала спостерігатися стабілізація ситуації з коронавірусом. Така тенденція почалась на тиждень раніше ніж це прогнозували в МОЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ Віктора Ляшка під час брифінгу.

"Після 4 тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні, починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше за останні чотири тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що за минулий тиждень було зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, що на 7600 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем.

"До лікарень за тиждень госпіталізовано 24575 хворих, що також на тисячу менше ніж минулого тижня. Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше ніж це показували наші прогнози", - зазначив Ляшко.

Він наголосив, що від початку росту захворюваності зареєстровано зниження тижневої кількості нових випадків на території дев’яти регіонів і найпомітніше зниження показника відмічалось у Вінницькій (- 38%) та Івано-Франківській (-37%) областях.

"При цьому зниження тижневої захворюваності в Івано-Франківській області спостерігається другий тиждень поспіль, що свідчить про проходження пікового періоду", - підкреслив глава МОЗ.

Водночас, за тиждень найбільше зросла кількість нових випадків на території м. Києва (+51%). Лідер приросту нових випадків минулого тижня Запорізька область на поточному тижні також мала приріст, але значно нижчий, ніж раніше (+50 % проти 109 %).

"За попередньою оцінкою, летальність від коронавірусної хвороби знизилась втричі, порівняно з "Дельта"-хвилею, та вдвічі, порівняно з середнім значенням у 2020 році", - резюмував Ляшко.

Нагадаємо, нещодавно у МОЗ заявили, що Україна вже вийшла на пік хвилі COVID і проходить його без навантажень на стаціонари.

Додамо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 16 993 людини, померли - 142

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