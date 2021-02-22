В Україні 3206 нових випадків коронавірусу, одужали майже в три рази менше

Серед хворих 216 дітей та 78 медпрацівників. При цьому 1443 людини були госпіталізовані, летальних випадків - 53.

Найбільше заражень підтвердили в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

Всього за добу було проведено 20 183 тестування на COVID-19. З них методом ПЛР - 13 513, методом ІФА - 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 4 205.

З початку пандемії в Україні захворіли 1 мільйон 307 тисяч 662 людини, одужали - 1 млн 147 426, летальних випадків - 25 156. Активними хворими залишаються 160 236 пацієнтів.