В Україні 4 286 нових випадків коронавірусу і більше 2 тисяч госпіталізацій

Так, за добу було виявлено 147 летальних випадків, 2330 осіб були госпіталізовані, 5927 - одужали. Серед хворих COVID 304 дитини і 329 медпрацівників.

Найбільше заражень підтвердили в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), Києві (366), Вінницькій (351) та Закарпатської (275) областях.

За вчора було проведено 64 842 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 25 782, методом ІФА - 16 647, досліджень експрес-тестами на антиген - 22 413

З початку пандемії в Україні виявили 1 млн 280 тисяч 904 випадків COVID, 24 689 - летальних випадків, 1 млн 128 тисяч 895 осіб одужали. Активними хворими залишаються 152 009 пацієнтів.