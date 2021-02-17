В Украине 4 286 новых случаев коронавируса и более 2 тысяч госпитализаций

Так, за сутки было выявлено 147 летальных случаев, 2330 человек были госпитализированы, 5927 - выздоровели. Среди заболевших COVID 304 ребенка и 329 медработников.

Больше всего заражений подтвердили в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), Киеве (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.

За вчера было проведено 64 842 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 25 782, методом ИФА - 16 647, исследований экспресс-тестами на антиген - 22 413

С начала пандемии в Украине выявили 1 млн 280 тысяч 904 случаев COVID, 24 689 - летальных случаев, 1 млн 128 тысяч 895 человек выздоровели. Активными больными остаются 152 009 пациентов.