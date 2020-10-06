В Україні 4348 нових випадків коронавірусу

В Україні виявили 4348 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків в Києві, Харківській області.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За минулу добу зроблено 44 977 тестів на коронавірус.

Спалах коронавірусу зафіксували в Полтавській області, більше 300 випадків за добу. Також складна епідеміологічна ситуація в Києві (+355), Харківській області (+487), Одеській області (+292), Дніпропетровській області (+235), Хмельницькій області (+295).

За минулу добу було зроблено 24 тисяч тестів методом ПЛР та 19 851 тест методом ІФА. З початку пандемії в країні зроблено 2 423 031 тестування методом ПЛР.

В Україні 234 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 520 летальних, 103 401 пацієнт одужав. За добу одужало 2 149 пацієнтів.

За даними сайту Worldometers, Україна опинилась на 13 місці серед країн світу за числом нових хворих. Антилідерами за числом виявлених за добу хворих залишаються Індія, США та Бразилія.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я назвали умову повернення до жорсткого карантину.

Відзначимо, вчора в Києві за добу було більше одужавших від COVID-19, ніж хворих.

Також вчора набуло чинності нове карантинне зонування. "Червона зона" діє в двох містах - Канів і Тернопіль.