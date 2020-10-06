В Украине 4348 новых случаев коронавируса

В Украине выявили 4348 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской области.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки сделали 44 977 тестов на коронавирус.

Вспышку коронавируса зафиксировали в Полтавской области, более 300 случаев за сутки. Также сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (+355), Харьковской области (+487), Одесской области (+292), Днепропетровской области (+235), Хмельницкой области (+295).

За прошедшие сутки сделали 24 тысяч тестов методом ПЦР и 19 851 тест методом ИФА. С начала пандемии в стране сделали 2 423 031 тестирование методом ПЦР.

В Украине 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4520 летальных, 103 401 пациент выздоровел. За сутки выписаны 2149 пациентов.

По данным сайта Worldometers, Украина оказалась на 13 месте среди стран мира по числу новых больных. Антилидерами по числу выявленных в сутки больных остаются Индия, США и Бразилия.

Напомним, в Минздраве назвали условие возвращения к жесткому карантину.

Отметим, вчера в Киеве за сутки было больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших.

Также вчера вступило в силу новое карантинное зонирование. "Красная зона" действует в двух городах - Канев и Тернополь.