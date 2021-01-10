В Україні 5011 нових випадків коронавірусу

В Україні невеликий ріст нових випадків коронавірусу - за минулу добу заразились ще 5011 людей. Найбільше заражень в Одеській та Київській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора зробили 23 245 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 17 718, методом ІФА - 5 527).

Також за вчора госпіталізовали 2 100 осіб, померли 99 пацієнтів, 5 292 особи одужали.

З початку пандемії підтвердили 1 115 026 заражень коронавірусом. За весь час одужали 791 598 пацієнтів та 19 767 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.

Нагадаємо, в Україні діє локдаун через коронавірус. Додаткові обмеження введені в ряді сфер з 8 січня до півночі 25 січня.

Під час локдауна в Україні "з легкістю" можна купити сигарети в кіосках. На кіоски не поширюються обмеження, оскільки вони не приймають відвідувачів.