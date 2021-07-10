В Україні 507 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 507 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві і Дніпропетровській області.

За весь час пандемії в Україні:

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (163), Дніпропетровській (115), Львівській (111) та Київській (53) областях.

За добу в Україні було госпіталізовано 364 людини, померли 20 пацієнтів, а одужали 809 осіб. Протестували методом ПЛР - 18 520 громадян, методом ІФА - 8452 осіб, експрес-тестами - 13 225 українців.

Так, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що попередні хвилі коронавірусу в Україні стали важким навантаженням на охорону здоров'я країни і українців. Уникнути цих проблем дозволить підготовка до нових спалахів інфекції, включаючи вакцинацію і дооснащення лікарень.

Як писало РБК-Україна, вчені прогнозують, що нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України.