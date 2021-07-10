В Украине 507 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 507 новых случаев коронавируса . Больше всего новых заражений в Киеве и Днепропетровской области.

За все время пандемии в Украине:

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (163), Днепропетровской (115), Львовской (111) и Киевской (53) областях.

За сутки в Украине госпитализировали 364 человека, умерли 20 пациентов, а выздоровели 809 человек. Протестовали методом ПЦР - 18 520 граждан, методом ИФА - 8452 человек, экспресс-тестами - 13 225 украинцев.

Так, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что предыдущие волны коронавируса в Украине стали тяжелой нагрузкой на здравоохранение страны и украинцев. Избежать этих проблем позволит подготовка к новым вспышкам инфекции, включая вакцинацию и дооснащение больниц.

Как писало РБК-Украина, ученые прогнозируют, что новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины.