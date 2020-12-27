В Україні 6 113 нових випадків коронавірусу, більше 1,6 тисячі госпіталізованих

В Україні за минулу добу підтвердили 6 113 нових випадків коронавірусу. Серед хворих 277 дітей і 153 медпрацівники.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За вчора були госпіталізовані 1674 людини, 72 пацієнти померли, 6621 - одужав. Найбільше заражень виявили в Києві (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) і Миколаївській (414) областях.

Усього було проведено 24 978 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 19 543, методом ІФА - 5435.

З початку пандемії в Україні COVID-19 виявили у 1 млн 25 тисяч 989 осіб, одужали - 658 538, померли - 17 774. Активними хворими залишаються 367 451 пацієнт.

Нагадаємо, 22 грудня в Україні затвердили план масової вакцинації населення від коронавірусу. Він складається з п'яти етапів і має 9 груп ризику, а також охопить більш ніж половину населення країни.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський говорив, що веде переговори з лідерами країн ЄС, щоб прискорити отримання Україною вакцини від коронавірусу.