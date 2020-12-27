В Украине 6 113 новых случаев коронавируса, более 1,6 тысячи госпитализированных

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 6 113 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 277 детей и 153 медработника.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За вчера были госпитализированы 1674 человека, 72 пациента умерли, 6621 - выздоровел. Больше всего заражений выявили в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

Всего было проведено 24 978 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 19 543, методом ИФА - 5435.

С начала пандемии в Украине COVID-19 выявили у 1 млн 25 тысяч 989 человек, выздоровели - 658 538, скончались - 17 774. Активными больными остаются 367 451 пациент.

Напомним, 22 декабря в Украине утвердили план массовой вакцинации населения от коронавируса. Он состоит из пяти этапов и имеет 9 групп риска, а также охватит более половины населения страны.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский говорил, что ведет переговоры с лидерами стран ЕС, чтобы ускорить получение Украиной вакцины от коронавируса.