В Україні 705 нових випадків коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я повідомило про 705 нові випадки коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві та Львівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.
Як змінилася ситуація з коронавірусом за добу:
За весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, Київська школа економіки повідомила, що в Україні можливий спалах захворюваності COVID-19 у липні-серпні поточного року. Це буде залежати від швидкості поширення британського, південноафриканського та індійського штамів коронавируса в країні.