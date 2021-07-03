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В Україні 705 нових випадків коронавірусу

Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я повідомило про 705 нові випадки коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Як змінилася ситуація з коронавірусом за добу:

  • госпіталізовані - 420 осіб;
  • летальних випадків - 36;
  • одужали - 1072 осіб;
  • найбільше нових випадків за добу в Києві (161), Львівській (161), Київській (78), Кіровоградській (56) областях;
  • протестували за вчора методом ПЛР - 19 945 осіб, методом ІФА - 7962 особи, експрес-тестами - 15 097 людей.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 237 202 особи;
  • одужали - 2 170 656 українців;
  • летальних випадків - 52 460.

Нагадаємо, Київська школа економіки повідомила, що в Україні можливий спалах захворюваності COVID-19 у липні-серпні поточного року. Це буде залежати від швидкості поширення британського, південноафриканського та індійського штамів коронавируса в країні.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус