В Украине 705 новых случаев коронавируса

Минздрав сообщил о 705 новых случаях коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Львовской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Как изменилась ситуация с коронавирусом за сутки:
За все время пандемии в Украине:
Напомним, Киевская школа экономики сообщила, что в Украине возможна вспышка заболеваемости COVID-19 в июле-августе текущего года. Это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране.