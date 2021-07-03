UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине 705 новых случаев коронавируса

Автор: Юлия Струк

Минздрав сообщил о 705 новых случаях коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как изменилась ситуация с коронавирусом за сутки:

  • госпитализированы - 420 человек;
  • летальных исходов - 36;
  • выздоровели - 1072 человека;
  • больше всего новых случаев за сутки в Киеве (161), Львовской (161), Киевской (78), Кировоградской (56) областях;
  • протестовали за вчера методом ПЦР - 19 945 людей, методом ИФА - 7962 лица, экспресс-тестами - 15 097 лиц.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 237 202 человека;
  • выздоровели - 2 170 656 украинцев;
  • летальных случаев - 52 460.

Напомним, Киевская школа экономики сообщила, что в Украине возможна вспышка заболеваемости COVID-19 в июле-августе текущего года. Это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус