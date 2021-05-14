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В Україні 7562 нових випадки коронавірусу

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Київ, П'ятниця 14 травня 2021 08:13
В Україні 7562 нових випадки коронавірусу Фото: в Україні ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 7562 нових випадки коронавірусу за минулу добу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За минулу добу в Україні госпіталізували 2 195 осіб; померли 287 пацієнтів та одужали 15 958 осіб.

За добу зробили 79 452 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 33 889, методом ІФА - 14 118, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 31 445).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли 2 143 448 осіб;
  • одужала 1 832 601 особа;
  • померли - 47 620.

Нагадаємо, вчені назвали реальну летальність від COVID в Україні в 2020 році.

Вони також повідомили, що затримки оприлюднення нових COVID-випадків близькі до історичних максимумів.

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