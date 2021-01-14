В Україні майже 8 тисяч нових випадків COVID і більше 2 тисяч госпіталізованих

В Україні за минулу добу зафіксували 7 925 нових випадків коронавірусу. При цьому були госпіталізовані 2 229 пацієнтів.

Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях. Серед хворих 233 дитини і 345 медпрацівників. Одужали 10 192 пацієнти, померли - 162.

Усього за вчора було проведено 54 265 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 33 349, методом ІФА - 20 916.

З початку пандемії в Україні COVID підтвердили у 1 мільйон 138 тисяч 764 осіб, одужали - 063 837, померли - 20 376. Активними хворими залишаються 301 701 пацієнт.

Відзначимо, в порівнянні з вчорашнім днем в Україні зафіксували на більш ніж 1,5 тисячі нових випадків COVID більше - тоді було 6409 заражень.

Також РБК-Україна писало, що в Україні можуть повернути адаптивний карантин.

При цьому Експерт не виключив можливості введення ще одного локдауну. Але зараз він у цьому не бачить необхідності.