RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні знову антирекорд: 4633 нових випадки коронавірусу

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 4633 людини. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Дніпропетровській та Сумській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Ситуація з COVID-19 в Україні ускладнюється, це вже третій підряд антирекорд. У середу вперше виявили більше 4 тисяч нових випадків.

Складна епідеміологічна ситуація в Харківській області (+460), Києві (+447), Дніпропетровській області (+334), Сумській області (+242), Хмельницькій області (+244).

Популярні новини

Видання писало, що вчора в Україні зафіксували черговий коронавірусний антирекорд.

Разом з тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують, що в Україні може бути до 9 тисяч нових випадків коронавірусу щодня.

Також Денис Шмигаль прокоментував черговий антирекорд по коронавірусу в країні.

Нагадаємо, в Україні 1 жовтня оновили зони карантину, в залежності від епідеміологічної ситуації в регіонах.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус