В Україні знову антирекорд: 4633 нових випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 4633 людини. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Дніпропетровській та Сумській областях.
Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.
Ситуація з COVID-19 в Україні ускладнюється, це вже третій підряд антирекорд. У середу вперше виявили більше 4 тисяч нових випадків.
Складна епідеміологічна ситуація в Харківській області (+460), Києві (+447), Дніпропетровській області (+334), Сумській області (+242), Хмельницькій області (+244).
Видання писало, що вчора в Україні зафіксували черговий коронавірусний антирекорд.
Разом з тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують, що в Україні може бути до 9 тисяч нових випадків коронавірусу щодня.
Також Денис Шмигаль прокоментував черговий антирекорд по коронавірусу в країні.
Нагадаємо, в Україні 1 жовтня оновили зони карантину, в залежності від епідеміологічної ситуації в регіонах.