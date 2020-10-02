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В Украине снова антирекорд: 4633 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 4633 человека. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Днепропетровской и Сумской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Ситуация с COVID-19 в Украине осложняется, это уже третий подряд антирекорд. В среду впервые выявили более 4 тысяч новых случаев.

Сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+460), Киеве (+447), Днепропетровской области (+334), Сумской области (+242), Хмельницкой области (+244).

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Издание писало, что вчера в Украине зафиксировали очередной коронавирусный антирекорд.

Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что в Украине может быть до 9 тысяч новых случаев коронавируса каждый день.

Также Денис Шмыгаль прокомментировал очередной антирекорд по коронавирусу в стране.

Напомним, в Украине 1 октября обновили зоны карантина, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

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