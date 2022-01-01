Як в Україні буде поширюватись COVID в 2022 році. Експерт назвав головні фактори

У Київській школі економіки спрогнозували, як в цьому році буде поширюватись коронавірус. Швидкого згасання епідемії не буде.

В першому півріччі Україна може побачити ще більшу хвилю за кількістю випадків.

"Чому? Тому що ми бачимо безпрецедентні сплески в Європі. Але оскільки в нашій країні рівень вакцинації буде набагато вище, ніж був на початку "дельта-хвилі", то ми очікуємо, що госпіталізації і смертність будуть нижче, ніж це було у нас восени", - зазначив він.

За словами Ганіченка, друге півріччя зараз виглядає дуже невизначено. Далі ситуація в Україні залежатиме від кількох факторів.

"Перший фактор - від вакцинації: якою буде стеля, чи зможемо ми досягти 70% вакцинації дорослого або всього населення. І також розвиток епідемії в другому півріччі буде залежати від того, як будуть між собою взаємодіяти різні штами. Чи будуть вони витісняти один одного. Чи будуть з'являтися нові мутації і якщо так-то якими характеристиками вони будуть володіти", - зазначив він.