Як в Україні буде поширюватись COVID в 2022 році. Експерт назвав головні фактори
У Київській школі економіки спрогнозували, як в цьому році буде поширюватись коронавірус. Швидкого згасання епідемії не буде.
Про це повідомив в коментарі РБК-Україна керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.
В першому півріччі Україна може побачити ще більшу хвилю за кількістю випадків.
"Чому? Тому що ми бачимо безпрецедентні сплески в Європі. Але оскільки в нашій країні рівень вакцинації буде набагато вище, ніж був на початку "дельта-хвилі", то ми очікуємо, що госпіталізації і смертність будуть нижче, ніж це було у нас восени", - зазначив він.
За словами Ганіченка, друге півріччя зараз виглядає дуже невизначено. Далі ситуація в Україні залежатиме від кількох факторів.
"Перший фактор - від вакцинації: якою буде стеля, чи зможемо ми досягти 70% вакцинації дорослого або всього населення. І також розвиток епідемії в другому півріччі буде залежати від того, як будуть між собою взаємодіяти різні штами. Чи будуть вони витісняти один одного. Чи будуть з'являтися нові мутації і якщо так-то якими характеристиками вони будуть володіти", - зазначив він.
Нагадаємо, в Україні зафіксували більше 5 тисяч нових випадків коронавірусу та 190 смертей за добу.