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В Україні понад чверть населення пройшли повний курс вакцинації, - Ляшко

Автор: РБК-Україна

Станом на 8 листопада в Україні повний курс вакцинації завершили понад чверть населення країни. Також майже 40% українців вакциновано однією дозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на брифінгу.

"На сьогодні 36,7% українців вакциновано принаймні однією дозою антиковідної вакцини, 25,6% завершили повний курс щеплення", - заявив Ляшко.

За його словами, лідером із охоплення щепленням залишається місто Київ, де 57% жителів вже отримали одну дозу та 45,7% - завершили курс вакцинації.

Проте найменша кількість вакцинованих цього тижня зареєстрована у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській області.

Нагадаємо, в Україні за перший тиждень листопада зробили понад 1,6 млн щеплень проти COVID-19.

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