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В Україні епідпоріг по COVID перевищено в 13 областях

Новость на русском → Україна, Неділя 02 травня 2021 10:41
В Україні епідпоріг по COVID перевищено в 13 областях Фото :епідпоріг перевищено в більш ніж половині областей(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оновило дані щодо коронавірусу в регіонах Україна. Так, станом на 2 травня епідеміологічний поріг коронавірусу перевищено в 13 областях.

Про це свідчать дані МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, епідпоріг не повинен перевищувати 100%. Цей показник вищий у Волинській (141,4%), Дніпропетровській (108,7%), Донецькій (157,4%), Житомирській (105,4%), Запорізькій (104,7%), Кіровоградській (113,6%), Луганській (125,6%), Рівненській (102,6%), Сумській (118,6%), Тернопільській (131,7%), Харківській (110,2%), Черкаській (146,1%) та Чернігівській (107,1%) областях.

Найменший показник має Вінницька область - 54,4%. У Києві - 67,3%.

При цьому у восьми областях перевищеним залишається показник госпіталізацій, норма яких становить 60 на 100 тисяч населення: у Дніпропетровській (62,8), Донецькій (65,7), Житомирській (62,2), Луганській (63,2), Сумській (65,9), Хмельницькій (72,5), Черкаській (63,1) і Чернігівській (65,7).

У "червоній" зоні карантину продовжують перебувати Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Тут заборонена робота ТРЦ, театрів і розважальних закладів, а кафе і ресторани працюють на винос. Також можуть вводитися обмеження на роботу громадського транспорту, але за рішенням місцевої влади.

У "помаранчевій" зоні карантину знаходяться Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області. Решта областей України, а також Київ знаходяться в" жовтій " зоні.

Нагадаємо, за вчора в Україні підтвердили 5094 нових випадки COVID-19. Також підтвердили 160 летальних випадків і більше ніж 3 тисячі осіб госпіталізували.

Також РБК-Україна писало, що за вчора ще 30 українців отримали другу дозу вакцини від COVID-19.

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