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МОЗ оновило перелік зон карантину: в "червоній" лишилися сім областей

Новость на русском → Україна, Субота 01 травня 2021 19:01
МОЗ оновило перелік зон карантину: в "червоній" лишилися сім областей Фото: МОЗ оновило перелік зон карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік зон карантину. Станом на 1 травня у "червоній" зоні карантину залишаються ще 7 областей.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, червоному рівню епідемічної небезпеки все ще відповідають Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.

У "червоній" зоні карантину заборонена робота ТРЦ, театрів та розважальних закладів, а кафе і ресторани працюють на винос. Також можуть запроваджуватися обмеження на роботу громадського транспорту, але за рішенням місцевої влади.

У "помаранчевій" зоні карантину перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

Решта областей України, а також Київ перебувають у "жовтій" зоні.

МОЗ оновило перелік зон карантину: в &quot;червоній&quot; лишилися сім областей

Нагадаємо, сьогодні Київ вийшов з "червоної" зони карантину. РБК-Україна розповідало, що відтепер дозволено у столиці.

Як писало РБК-Україна, вийти з "червоної" зони карантину вже може Харків, але через вихідні вирішили не скасовувати обмеження.

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