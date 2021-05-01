МОЗ оновило перелік зон карантину: в "червоній" лишилися сім областей
Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік зон карантину. Станом на 1 травня у "червоній" зоні карантину залишаються ще 7 областей.
Про це свідчать дані МОЗ.
Так, червоному рівню епідемічної небезпеки все ще відповідають Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.
У "червоній" зоні карантину заборонена робота ТРЦ, театрів та розважальних закладів, а кафе і ресторани працюють на винос. Також можуть запроваджуватися обмеження на роботу громадського транспорту, але за рішенням місцевої влади.
У "помаранчевій" зоні карантину перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.
Решта областей України, а також Київ перебувають у "жовтій" зоні.
Нагадаємо, сьогодні Київ вийшов з "червоної" зони карантину. РБК-Україна розповідало, що відтепер дозволено у столиці.
Як писало РБК-Україна, вийти з "червоної" зони карантину вже може Харків, але через вихідні вирішили не скасовувати обмеження.