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В Україні ще 17 479 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

За минулу добу в Україні підтвердили 17 479 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Львівській областях.

Про це свідчать дані карти РНБО.

Новина доповнюється...

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