В Україні ще не готові списки на вакцинацію від COVID-19

Виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін розповів, що за тиждень до прогнозованого початку COVID-вакцинації списки на щеплення ще не готові. Він очікує, що списки завершать верифікувати наступного тижня.

За словами Кузіна, списки на вакцинацію від коронавірусу ще не верифікували на рівні областей.

"Зараз продовжується верифікація списків, тому що це доволі тривалий процес. Маємо надію, що на наступному тижні цей процес буде завершено остаточно по усіх областях України. Фіналізовані (списки - ред.) ще не верифіковані на рівні областей", - сказав він.