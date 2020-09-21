В Україні змінили поріг захворюваності для "жовтої" та "помаранчевої" зон

Кабінет міністрів України змінив поріг захворюваності для "жовтої" і "помаранчевої" зон карантину. Крім того, в "зеленій зоні" дозволили проводити концерти.
Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.
Зокрема, якщо в регіоні зайнято від 50 до 75% місць у лікарнях для прийому пацієнтів з COVID-19 протягом п'яти днів підряд, то у всьому регіоні встановлюється "помаранчевий рівень". Те ж саме відбудеться, якщо в регіоні тестування методом ПЛР п'ять днів поспіль роблять менше 24 тестів на 100 тисяч населення.
Регіон з показником захворюваності на COVID-19 меншим, ніж базовий (не більше 40 на 100 тисяч населення за 14 днів), автоматично встановлюється "зелена зона".
У той же час, якщо базовий рівень перевищено, на окремих адміністративних територіях встановлюються такі рівні:
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Рівень епідемічної небезпеки
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Райони, міста обласного значення з населенням менш ніж 70 тисяч осіб, обласні центри, міста Київ і Севастополь
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Райони, міста обласного значення з населенням 70 тисяч і більше
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"Жовтий"
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від 140 до 160
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від 40 до 120
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"Помаранчевий"
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більше 160
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більше 120
Крім того, в "зеленій зоні" дозволяється проводити концерти
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на 21 вересня до ослаблення карантину не готові майже всі регіони. Критеріям відповідають лише Кіровоградська і Херсонська області.
Зазначимо, з сьогоднішнього дня в країні оновлено карантинне зонування.