В Украине изменили порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон

Кабинет министров Украины изменил порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон карантина. Кроме того, в "зеленой зоне" разрешили проводить концерты.

Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

В частности, если в регионе заполнено от 50 до 75% мест в больницах для приема пациентов с COVID-19 в течение пяти дней подряд, то во всем регионе устанавливается "оранжевый уровень". То же самое произойдет, если в регионе тестирования методом ПЦР пять дней подряд делают менее 24 тестов на 100 тысяч населения.

Регион с показателем заболеваемости COVID-19 меньше, чем базовый (не более 40 на 100 тысяч населения за 14 дней), автоматически устанавливается "зеленая зона".

В то же время, если базовый уровень превышен, на отдельных административных территориях устанавливаются следующие уровни:

Кроме того, в "зеленой зоне" разрешается проводить концерты

Напомним, ранее сообщалось, что на 21 сентября к ослаблению карантина не готовы почти все регионы. Критериям отвечают только Кировоградская и Херсонская области.

Отметим, с сегодняшнего дня в стране обновлено карантинное зонирование.