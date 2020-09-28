В Україні лише одна область готова до послаблення карантину

В Україні 23 області та Київ не готові послабити карантин. Відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я тільки Кіровоградська область.

Відповідні дані оприлюднило МОЗ.

Так, майже у всіх регіонах України перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. У середньому в Україні цей показник становить 116,9 при нормі 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій становить 159.

Найгірша ситуація спостерігається у Тернопільській області - там показник динаміки захворюваності становить 377.

Зазначимо, у порівнянні з попередніми даними, опублікованими Міністерством охорони здоров'я, ситуація погіршилася в Херсонській області.

Нагадаємо, за добу, 27 вересня, в Україні підтвердили 2671 новий випадок коронавірусу. Найбільше випадків у Харківській, Одеській областях і Києві. Всього в країні захворіли вже понад 200 тисяч осіб.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в країні набуло чинності нове карантиннн зонування. Так, в "червоній" зоні карантину опинились Тернопіль, а також Бережани Тернопільської області. У Києві ситуація покращилася - столиця тепер в "жовтій" зоні.