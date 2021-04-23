RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину. З цієї зони можут вийти Київ та ще 5 регіонів.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Зокрема, за його словами, "червону" зону може покинути Київ та Київська область.

"Щодо регіонів. МОЗ прогнозує, що найближчим часом до 6 регіонів можуть вийти з "червоної" зони. Зокрема, в тому числі, це й Київській регіон, в цілому - це Київ і Київська область. Але все буде залежати від того, як ми будемо дотримуватись обмежень", - повідомив міністр.

Раніше в Київській школі економіки прогнозували, що "червону" зону можуть покинути Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ.

Зазначимо, обмеження "червоної" зони передбачають, що в регіоні заборонена робота ТРЦ. Кафе та ресторани працюють тільки "на виніс", школярі на дистанційній формі навчання. Зараз у цій зоні 12 регіонів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 14 277 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві.

Зазначимо, карантин в Україні продовжили до 30 червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантин
Читайте також
Пройшли третю хвилю пандемії: Франція з травня почне поетапне пом'якшення карантину
Чи посилять карантин в Україні на Великдень: відповідь МОЗ
Прогноз погоди