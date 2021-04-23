В Україні можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину

Зокрема, за його словами, "червону" зону може покинути Київ та Київська область.

"Щодо регіонів. МОЗ прогнозує, що найближчим часом до 6 регіонів можуть вийти з "червоної" зони. Зокрема, в тому числі, це й Київській регіон, в цілому - це Київ і Київська область. Але все буде залежати від того, як ми будемо дотримуватись обмежень", - повідомив міністр.

Раніше в Київській школі економіки прогнозували, що "червону" зону можуть покинути Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ.

Зазначимо, обмеження "червоної" зони передбачають, що в регіоні заборонена робота ТРЦ. Кафе та ресторани працюють тільки "на виніс", школярі на дистанційній формі навчання. Зараз у цій зоні 12 регіонів.