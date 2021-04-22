ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

П’ять областей і Київ можуть вийти з "червоної" зони карантину наступного тижня, - KSE

Новость на русском → Київ, Четвер 22 квітня 2021 14:56
П’ять областей і Київ можуть вийти з "червоної" зони карантину наступного тижня, - KSE Фото: в Україні можуть скоротити "червону" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Наступного тижня можуть значно скоротити "червону" зону карантину. З цієї зони можуть вибути п’ять областей і Київ.

Такий прогноз озвучив на брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

За даними KSE, ситуація з коронавірусом в Україні почала стабілізуватися.

"Наступного тижня з "червоної" зони можуть вийти шість регіонів, зокрема Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ", - зазначив Ганіченко.

Разом з тим, він зазначив, що Донецька область може потрапити в "червону" зону. В той самий момент деякі регіони можуть потрапити відразу в "жовту" зону карантину, минаючи "помаранчеву".

Нагадаємо, в Держспоживслужбі говорили, що Київ може перейти з "червоної" зони карантину до травневих свят.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом "червону" зону карантину можуть скоротити. З цієї зони може вийти Житомирська область.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я очікують новий спалах захворюваності COVID-19 після Великодня. Це має відбутися за 3-4 тижні після свята.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус красная зона Карантин
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19