П’ять областей і Київ можуть вийти з "червоної" зони карантину наступного тижня, - KSE
Наступного тижня можуть значно скоротити "червону" зону карантину. З цієї зони можуть вибути п’ять областей і Київ.
Такий прогноз озвучив на брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.
За даними KSE, ситуація з коронавірусом в Україні почала стабілізуватися.
"Наступного тижня з "червоної" зони можуть вийти шість регіонів, зокрема Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ", - зазначив Ганіченко.
Разом з тим, він зазначив, що Донецька область може потрапити в "червону" зону. В той самий момент деякі регіони можуть потрапити відразу в "жовту" зону карантину, минаючи "помаранчеву".
Нагадаємо, в Держспоживслужбі говорили, що Київ може перейти з "червоної" зони карантину до травневих свят.
Раніше повідомлялося, що найближчим часом "червону" зону карантину можуть скоротити. З цієї зони може вийти Житомирська область.
Водночас у Міністерстві охорони здоров'я очікують новий спалах захворюваності COVID-19 після Великодня. Це має відбутися за 3-4 тижні після свята.