В Україні почалася COVID-вакцинація старших 65 років: як записатися на щеплення

В Україні стартував черговий етап вакцинації від коронавірусу . Щеплення почали робити людям старшим 65 років.

Пріоритет надаватиметься людям найбільш похилого віку та тим, хто має неінфекційні хронічні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок.

Як розповіли в МОЗ, записатися на вакцинацію від коронавірусу ця категорія українців може через пункт щеплення. Для цього потрібно:

знайти перелік пунктів щеплення на сайті vaccination.covid19.gov.ua;

зателефонувати до зручного вам пункту за номером телефону реєстратури;

записатися на конкретні дату та час.

Також записатися на щеплення можна через сімейного лікаря. Українцям, які бажають вакцинуватися, потрібно зателефонувати сімейному лікарю, щоб він записав на щеплення або надав контакти реєстратури пункту щеплення.