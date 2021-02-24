В Україні починається COVID-вакцинація: хто отримає перше щеплення

Кого вакцинують першим

Перше щеплення проти коронавірусу в Україні повинен отримати медпрацівник. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що кампанія з імунізації населення почнеться саме з медиків, які працюють на передовій з СOVID-19.

"Будь-який медичний працівник сьогодні герой і він може стати тим, хто отримає перше щеплення. І ми можемо не ділити і не визначати, хто більше заслуговує, а хто менше", - сказав Ляшко.

Які області першими отримають вакцину

Партія препарату AstraZeneca (локальна назва CoviShield) на 500 тисяч доз прибула з Індії до столичного аеропорту "Бориспіль" 23 лютого.

Уже в середу, 24 лютого, її повинні отримати Київська, Чернігівська, Черкаська, Житомирська, Вінницька області та Київ. В інші регіони вакцину розвезуть протягом наступної доби.

Щеплення медикам

Найвищий пріоритет в календарному плані вакцинації - у працівників системи охорони здоров'я з критичним ризиком інфікування:

медперсонал COVID-стаціонарів;

склад мобільних бригад по вакцинації;

співробітники лабораторій, які проводять дослідження на коронавірус;

персонал бригад екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв.

Вакцинація військовослужбовців

Вакцинація проти коронавірусу в Збройних Cилах України запланована на кінець лютого.

У Міноборони заявили, що першими щеплення отримають військовослужбовці ЗСУ і Нацгвардії, які стримують збройну агресію Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях. Також в пріоритетній групі - особи, які незабаром плануються на ротацію, військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, медичний персонал.

Хто ще має пріоритет для вакцинації

Крім медиків і військових ООС в числі перших вакцинують соціальних працівників з високим ризиком інфікування. Зокрема, це персонал будинків для людей похилого віку та установ тривалого перебування. Також зроблять щеплення особам, які проживають в цих установах.

Календарний план вакцинації в Україні

Безкоштовні щеплення в першу чергу отримають особи з пріоритетних груп - особи, найбільш схильні до зараження через умови роботи, категорії за віком і з хронічними захворюваннями, особи, які контактують з великою кількістю людей, ті, хто забезпечує державну безпеку. Згідно з підрахунками Міністерства охорони здоров'я, всього близько 21 мільйона осіб.

Національний план передбачає 5 етапів:

вакцинація медиків, військовослужбовців з ООС, співробітників і мешканців будинків для людей похилого віку - щеплення робитимуть мобільні бригади; медпрацівники, особи старше 80 років, співробітники соціальної сфери; українці від 65 років, працівники освіти, співробітники ДСНС, Національної гвардії, МВС, Нацполіціі; населення від 60 років, люди, які страждають хронічними захворюваннями, персонал і ті, хто знаходяться в місцях позбавлення волі, особи, які проживають на окупованих територіях; вакцинація решти населення від 18 до 59 років.

Президент вакцинується після медиків

Володимир Зеленський заявив, що готовий продемонструвати безпечність та надійність вакцини від коронавірусу на "особистому прикладі".

Глава держави отримає вакцину разом із військовослужбовцями як Верховний Головнокомандувач. Це станеться на початку кампанії з імунізації, але після медпрацівників.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що керівництво країни можуть вакцинувати позачергово, щоб популяризувати щеплення і підняти довіру українців.

Кому відтермінують щеплення від COVID-19

Українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть вакцинуватися через півроку після протікання хвороби. Пройти курс щеплень для даної категорії можливо буде і раніше, але при наявності достатньої кількості вакцин на поточному етапі імунізації.

Вагітним жінкам МОЗ рекомендував відтермінувати вакцинацію до народження дитини.

Особам з гострим перебігом COVID-19 рекомендовано відкласти щеплення на 6 місяців. На такий же період слід перенести введення другої дози, людині у якої розвинулася хвороба після першого щеплення.

Пацієнти, для лікування яких від коронавіруса застосовувалися антитіла, можуть пройти вакцинацію через півроку після закінчення терапії.

У разі проходження імунізації проти інших інфекційних хвороб, щеплення від COVID-19 рекомендовано відтермінувати на 14 днів.

Особам з алергією на поліетілегліколь і подібні молекули протипоказана вакцинація препаратами з вмістом даних речовин (мРНК-вакцина, наприклад, Pfizer).