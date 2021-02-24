В Україні починається COVID-вакцинація: хто отримає перше щеплення

Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартує 24 лютого. В першу чергу безкоштовні щеплення зроблять медикам, які контактують з COVID-хворими. Також наприкінці лютого розпочнеться вакцинація військових в зоні ООС.
Хто входить до пріоритетної групи вакцинації - детально на РБК-Україна.
Перше щеплення проти коронавірусу в Україні повинен отримати медпрацівник. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що кампанія з імунізації населення почнеться саме з медиків, які працюють на передовій з СOVID-19.
"Будь-який медичний працівник сьогодні герой і він може стати тим, хто отримає перше щеплення. І ми можемо не ділити і не визначати, хто більше заслуговує, а хто менше", - сказав Ляшко.
Партія препарату AstraZeneca (локальна назва CoviShield) на 500 тисяч доз прибула з Індії до столичного аеропорту "Бориспіль" 23 лютого.
Уже в середу, 24 лютого, її повинні отримати Київська, Чернігівська, Черкаська, Житомирська, Вінницька області та Київ. В інші регіони вакцину розвезуть протягом наступної доби.
Найвищий пріоритет в календарному плані вакцинації - у працівників системи охорони здоров'я з критичним ризиком інфікування:
Вакцинація проти коронавірусу в Збройних Cилах України запланована на кінець лютого.
У Міноборони заявили, що першими щеплення отримають військовослужбовці ЗСУ і Нацгвардії, які стримують збройну агресію Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях. Також в пріоритетній групі - особи, які незабаром плануються на ротацію, військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, медичний персонал.
Крім медиків і військових ООС в числі перших вакцинують соціальних працівників з високим ризиком інфікування. Зокрема, це персонал будинків для людей похилого віку та установ тривалого перебування. Також зроблять щеплення особам, які проживають в цих установах.
Безкоштовні щеплення в першу чергу отримають особи з пріоритетних груп - особи, найбільш схильні до зараження через умови роботи, категорії за віком і з хронічними захворюваннями, особи, які контактують з великою кількістю людей, ті, хто забезпечує державну безпеку. Згідно з підрахунками Міністерства охорони здоров'я, всього близько 21 мільйона осіб.
Національний план передбачає 5 етапів:
Володимир Зеленський заявив, що готовий продемонструвати безпечність та надійність вакцини від коронавірусу на "особистому прикладі".
Глава держави отримає вакцину разом із військовослужбовцями як Верховний Головнокомандувач. Це станеться на початку кампанії з імунізації, але після медпрацівників.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що керівництво країни можуть вакцинувати позачергово, щоб популяризувати щеплення і підняти довіру українців.
Українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть вакцинуватися через півроку після протікання хвороби. Пройти курс щеплень для даної категорії можливо буде і раніше, але при наявності достатньої кількості вакцин на поточному етапі імунізації.
Вагітним жінкам МОЗ рекомендував відтермінувати вакцинацію до народження дитини.
Особам з гострим перебігом COVID-19 рекомендовано відкласти щеплення на 6 місяців. На такий же період слід перенести введення другої дози, людині у якої розвинулася хвороба після першого щеплення.
Пацієнти, для лікування яких від коронавіруса застосовувалися антитіла, можуть пройти вакцинацію через півроку після закінчення терапії.
У разі проходження імунізації проти інших інфекційних хвороб, щеплення від COVID-19 рекомендовано відтермінувати на 14 днів.
Особам з алергією на поліетілегліколь і подібні молекули протипоказана вакцинація препаратами з вмістом даних речовин (мРНК-вакцина, наприклад, Pfizer).
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні будуть знімати обмеження для тих, хто прищепився від COVID.