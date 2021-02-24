В Украине начинается COVID-вакцинация: кто получит первую прививку

Вакцинация против коронавируса в Украине стартует 24 февраля. В первую очередь бесплатные прививки сделают медикам, которые контактируют с COVID-больными. Также в конце февраля начнется вакцинация военных в зоне ООС.
Кто входит в приоритетную группу вакцинации - подробно на РБК-Украина.
Первую прививку против коронавируса в Украине должен получить медработник. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что кампания по иммунизации населения начнется именно с медиков, которые работают на передовой с СOVID-19.
"Любой медицинский работник сегодня герой и он может стать тем, кто получит первую прививку. И мы можем не делить и не определять, кто больше заслуживает, а кто меньше ", - сказал Ляшко.
Партия препарата AstraZeneca (локальное название CoviShield) на 500 тысяч доз прибыла из Индии в столичный аэропорт "Борисполь" 23 февраля.
Уже в среду, 24 февраля, ее должны получить Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Винницкая области и Киев. В остальные регионы вакцину развезут в течение следующих суток.
Самый высокий приоритет в календарном плане вакцинации - у работников системы здравоохранения с критическим риском инфицирования:
Вакцинация против коронавируса в Вооруженных Cилах Украины запланирована на конец февраля.
В Минобороны заявили, что первыми прививки получат военнослужащие ВСУ и Нацгвардии, которые сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Также в приоритетной группе - лица, которые вскоре планируются на ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, медицинский персонал.
Помимо медиков и военных ООС в числе первых вакцинируют социальных работников с высоким риском инфицирования. В частности, это персонал домов престарелых и учреждений длительного пребывания. Также сделают прививки лицам, которые проживают в данных учреждениях.
Бесплатные прививки в первую очередь получат лица из приоритетных групп - лица, наиболее подверженные заражению из-за условий работы, категории по возрасту и с хроническими заболеваниями, контактирующие с большим количеством людей, те, кто обеспечивает государственную безопасность. Согласно подсчетам Минздрава, всего около 21 миллиона человек.
Национальный план предусматривает 5 этапов:
Владимир Зеленский заявил, что готов продемонстрировать безопасность и надежность вакцины от коронавируса на "личном примере".
Глава государства получит вакцину вместе с военнослужащими как Верховный Главнокомандующий. Это произойдет в начале кампании по иммунизации, но после медработников.
Ранее в Минздраве заявили, что руководство страны могут вакцинировать вне очереди, чтобы популяризировать прививки и поднять доверие украинцев.
Украинцы, переболевшие коронавирусом, смогут вакцинироваться спустя полгода после протекания болезни. Пройти курс прививок для данной категории возможно будет и ранее, но при наличии достаточного количества вакцин на текущем этапе иммунизации.
Беременным женщинам Минздрав рекомендовал отсрочить вакцинацию до рождения ребенка.
Лицам с острым течением COVID-19 рекомендовано отсрочить прививку на 6 месяцев. На такой же период следует перенести введение второй дозы, человеку у которого развилась болезнь после первой прививки.
Пациенты, для лечения которых от коронавируса применялись антитела, могут пройти вакцинацию спустя полгода после окончания терапии.
В случае прохождения иммунизации против других инфекционных болезней, прививку от COVID-19 рекомендовано отсрочить на 14 дней.
Лицам с аллергией на полиэтилегликоль и подобные молекулы противопоказана вакцинация препаратами с содержанием данных веществ (мРНК-вакцина, например, Pfizer).
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут снимать ограничения для тех, кто привился от COVID.