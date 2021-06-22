В Україні розпочалася вакцинація колективів: як отримати щеплення

Розпочалася вакцинація проти коронавірусу компаній, які мають у своєму штаті понад 50 охочих щепитися. Їх щеплюють препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Так, за минулу добу було зареєстровано 1 447 заявок на вакцинацію колективів, загалом на 216 893 особи.
За інформацією відомства, залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників компанії можна за номером контакт-центру МОЗ.
Для цього колективи мають призначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації. Ця особа складає поіменні списки охочих щепитися. Таких людей має бути не менше ніж 50.
Коли дійде черга до щеплення колективу, регіональний координатор з вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.
Тож має бути приміщення для медичного спостереження після щеплень протягом 30 хв, яке може вмістити 5-10 осіб.
Крім цього, засоби індивідуального захисту - маски, всім по одній на кожні 2 години.
Нагадаємо, що з 1 березня 2021 року люди, які хочуть вакцинуватись від COVID-19, можуть записатись до листа очікування вакцинації.