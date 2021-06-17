В Україні нарощують темпи COVID-вакцинації. За добу зробили більше 76 тисяч щеплень

Протягом минулої доби в Україні вакцинували від коронавірусу ще 76 538 людей. При цьому 50 818 щеплень зробили першою дозою, а решту - другою.

Таким чином, від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 594 083 осі,обиз них отримали 1 дозу - 1 594 081 людина, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 313 604 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 907 685 щеплень.

Станом на 15 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 702 205 людей.