В Украине наращивают темпы COVID-вакцинации. За сутки сделали более 76 тысяч прививок

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса еще 76 538 человек. При этом 50 818 прививок сделали первой дозой, а остальные - второй.

Таким образом,с начала вакцинальной кампании привито 1 594 083 оси, из них получили 1 дозу - 1 594 081 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 313 604 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 907 685 прививок.

По состоянию на 15 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 702 205 человек.