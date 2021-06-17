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В Украине наращивают темпы COVID-вакцинации. За сутки сделали более 76 тысяч прививок

Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса еще 76 538 человек. При этом 50 818 прививок сделали первой дозой, а остальные - второй.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом,с начала вакцинальной кампании привито 1 594 083 оси, из них получили 1 дозу - 1 594 081 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 313 604 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 907 685 прививок.

По состоянию на 15 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 702 205 человек.

Напомним, Минздрав сообщил о изменение графика работы центров вакцинации от коронавируса. Часть заведений будет работать в четверг и пятницу, 17-18 июня, некоторые будут работать в понедельник, 21 июня.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал власти Киева не отменять вакцинацию в следующие выходные.

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