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В Україні вперше майже 20 тисяч нових випадків коронавірусу і 433 смертей

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 08:12
В Україні вперше майже 20 тисяч нових випадків коронавірусу і 433 смертей Фото: в Україні антирекорд по нових COVID-випадках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні встановили антирекорд по нових випадках коронавірусу, за минулу добу заразились 19 893 людини. Найбільше нових заражень в Одеській та Хмельницькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора госпіталізували 5 040 осіб; одужали від коронавірусу 10 287 осіб та 433 людини померли.

Вчора зробили 128 727 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 58 944, методом ІФА - 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47 219).

Зазначимо, що по смертельних випадках також антирекорд - попередній раз було 421, що на 12 випадків менше, ніж сьогодні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) та Дніпропетровській (1178) областях.

За весь час пандемії в Україні заразились коронавірусом 1 711 630 осіб; одужали 1 333 370 осіб; померли 33 679 пацієнтів. Всього зробили 8 238 849 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, в двох областях України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу.

Раніше Степанов повідомив, що ризики "постковідного синдрому" ростуть.

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