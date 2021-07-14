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В Україні виявили нові випадки штаму "Дельта" у двох людей

Автор: Марія Кучерявець

Захворювання на новий штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у двох мешканців Закарпаття, які нещодавно повернулися з Росії. Одна з хворих вагітна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mukachevo.net.

Вказано, що відповідну інформацію журналістам підтвердив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк.

За його словами, результати аналізів були отримані сьогодні, 14 липня.

"24 липня ми відправляли аналізи людей, у яких підозрювали "Дельта"-штам на Київ, а Київ - на дослідження в Європейську лабораторію. Два результати прийшли позитивні",- сказав він.

Поляк також розповів, що одна з пацієнтів вагітна жінка, вона знаходилася у реанімаційному відділенні протягом більш ніж 2 тижнів. Наразі вона виписана і перебуває вдома.

Нагадаємо, вчора у Закарпатській інфекційній лікарні заявили про підозру зараження новим штамом коронавірусу "Дельта" у двох жінок, які нещодавно повернулися з Росії.

Додамо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що в Україні виявили два випадки зараження "Дельта" штамом.

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Закарпатська областьКоронавірус "Дельта"